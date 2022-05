1 Das Areal liegt an der A81 und wird derzeit als Ackerland genutzt. Foto: Werner Kuhnle

In der idyllischen Neckargemeinde gibt es seit Wochen nur ein Thema: das Gewerbegebiet Benzäcker. Gegner wie Befürworter sehen sich in ihren Argumenten bestätigt. An diesem Sonntag, 29. Mai, wird es nun Gewissheit geben. Dann haben es die Mundelsheimer selbst in der Hand und votieren bei einem Bürgerentscheid entsprechend für oder gegen das interkommunale Projekt. Alle Infos dazu gibt es hier im Live-Blog.

Die vorläufige Entscheidung wird am Sonntag gegen 19.15 Uhr erwartet.