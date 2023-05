1 Von drei Seiten sind die Container durch hohe Zäune umschlossen. Foto: Ralf Poller/Avanti

Menschenunwürdig oder adäquat? Der Landkreis Ludwigsburg und der Gemeinderat sind sich uneins in der Beurteilung der neun Jahre alten Erstunterbringung in Benningen.









Seit 2013 steht in Benningen in der Nähe des Neckars eine Containerunterkunft für die Erstunterbringung von Flüchtlingen. Nach dem Willen des Landkreises soll diese auch noch drei weitere Jahre genutzt werden. Dafür hat das Landratsamt einen Antrag bei der Gemeinde Benningen gestellt, der am 24. Mai dieses Jahres dort eingegangen ist. Denn auch wenn der Gemeinde das Gelände nicht gehört, hat sie ein Mitspracherecht. Laut dem gültigen Bebauungsplan Unteres Wörth/Allmanden, in dem sich die Unterkunft befindet, sind nämlich Anlagen für soziale Zwecke an dieser Stelle eigentlich nicht vorgesehen.