1 Die alte Neckarbrücke soll Ende September wieder freigegeben werden. Foto: Ralf Poller/Avant/i

Die Straßensperrungen in Richtung Freiberg und Marbach können wohl erst Ende September wieder aufgehoben werden. Als Grund für die Verzögerung werden Lieferschwierigkeiten genannt.















Link kopiert

Eigentlich hätten die ersten Fahrzeuge bereits Ende August über die neue Umgehungsstraße in Benningen rollen sollen, nun wird es nach Mitteilung aus dem Regierungspräsidium (RP) voraussichtlich Ende September werden. Erst wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, können auch die Straßensperrungen der L 1138 in Richtung Freiberg sowie in Richtung Marbach/Murr wieder aufgehoben werden.

Mitte April hatten die Bauarbeiter damit begonnen, den östlichen Anschluss der neuen Umgehungsstraße, die am Gelände der Firma Epple vorbeiführt, an die Landesstraße 1138 herzustellen. Dazu wird ein Kreisverkehr gebaut. Der westliche Anschluss in Richtung Freiberg ist bereits seit dem vergangenen Oktober fertig.

Lieferschwierigkeiten und Corona-Ausfälle

Wie aus dem RP zu hören ist, sei es wegen Schwierigkeiten bei der Lieferung von Baumaterialien und coronabedingten Ausfällen zu kurzzeitigen Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Ein konkreter Termin, wann die gesamte Ortsumfahrung für den Durchgangsverkehr freigegeben werden könne, stehe noch nicht fest.

Derzeit würden Arbeiten im Straßenbaubereich, zum Beispiel Asphaltarbeiten und Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen, durchgeführt – auch im Bestandsbereich vom neuen Kreisverkehr bis zum Knotenpunkt L 1100/L 1138.

Von voraussichtlich Ende Juli an sollen die finalen Arbeiten im Knotenpunktbereich der L 1138/L 1100 Marbach-Murr durchgeführt werden. Dieser wird baulich angepasst und verkehrstechnisch verbessert. Dadurch soll bis zu einem endgültigen Umbau des Knotenpunktes mit Neubau der Murrbrücke auch die lokale Verkehrssituation verbessert werden. Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, soll der Knotenpunkt in den Sommerferien umgebaut werden. Die gelben Markierungen wurden aber bereits jetzt angebracht.

Alte Brücke wechselt den Besitzer

Seit April wird zudem die alte Neckarbrücke saniert, für die künftig nicht mehr das Land, sondern der Landkreis zuständig sein wird. Die Arbeiten an dem Bauwerk sollen, so der aktuelle Stand, ebenfalls Ende September fertig sein. An der über sechzig Jahre alten Brücke werden derzeit unter anderem Beton und Bewehrung instandgesetzt. Außerdem werden an beiden Enden wasserdichte Fahrbahnübergänge eingebaut. Hinzu kommen neue Entwässerungseinrichtungen und ein neues Geländer.