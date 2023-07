9 Das Medienecho um den 14-Jährigen Rekordschwimmer war entsprechend groß Foto: Privat/Harald Kümmel

Moritz Nachbauer aus Altdorf hat am Freitag die 11,2 Kilometer zwischen Friedrichshafen und Romanshorn durchschwommen. Er stellte damit den Rekord als jüngster Deutscher auf.









Am vergangenen Freitag um 10.07 Uhr war er startklar: Bei Friedrichshafen zog der 14-jährige Moritz Nachbauer aus Altdorf seine weiße Badekappe über und kraulte los. Über elf Kilometer lagen da noch zwischen ihm und dem rettenden Hafen am gegenüberliegenden Schweizer Ufer in Romanshorn. „Wir sind früh gestartet, damit nicht so viele Boote im Weg sind“, sagt der Siebtklässler, der sich mit intensivem Training auf die Durchquerung vorbereitet hat. Dennoch dauerte es etwas, bis er im 24 Grad kalten Seewasser seinen Rhythmus gefunden hatte.