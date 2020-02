1 Daniele Linciano (links) und Soner Özay eröffnen Mitte März das Restaurant Bella Ciao neben dem Kulturzentrum Merlin. Foto: Boomroom

Mitte März geht’s los: Daniele Linciano und Soner Özay, bekannt als Betreiber des People Clubs, eröffnen im Stuttgarter Westen neben dem Kulturzentrum Merlin das Pizza- und Pasta Restaurant Bella Ciao, das „kein Edel-Italiener“ sein will.

Stuttgart - Alles andere als ein „Edel-Italiener“ will das neue Pizza- und Pasta-Restaurant Bella Ciao an der Augustenstraße 70 im Westen sein. „Bei uns wird’s locker, ungezwungen und easy zugehen“, verspricht Wirt Daniele Linciano, der mit Soner Özay Mitte März im ehemaligen Primafila neben dem Kulturzentrum Merlin starten will. Stuttgarts Partyszene kennt die beiden aus dem People Club und des Schatzi-Bar im Zelt von Sonja Merz auf dem Volksfest.

Grautöne mit roten Nuancen dominieren

Stolz sind die beiden auf ihren „Ferrari-Ofen“, wie sie ihn nennen. Den Gasfeuer-Pizzaofen haben sie aus Italien kommen lassen. „Man schmeckt da so richtig, wie gut der Teig ist“, sagt Liciano. Mit ihrem Bella Ciao wollen sie die Pizza-Vielfalt zelebrieren, die von klassischen bis zu ungewohnten Belägen reicht. Gerade wird das Restaurant saniert. Grautöne mit roten Nuancen sollen dominieren. Die Betreiber versprechen einen „schnörkellosen Metropolen-Look“. Bei ihnen dürfe es durchaus „etwas lauter“ zugehen. Es wird einen Mittagstisch geben, und geöffnet ist das Bella Ciao an sieben Tagen in der Woche.