Belgien Firma überweist 30 000 Euro zu viel Gehalt

Von red/ dpa 11. November 2018 - 15:36 Uhr

Einige Mitarbeiter der belgischen Firma haben das Geld schon verprasst. Foto: dpa-tmn

Da haben sich die Mitarbeiter einer belgischen Firma die Augen gerieben: Das Stahlwerk hat 230 Mitarbeitern 30.000 Euro zu viel Gehalt überwiesen. Behalten dürfen sie das Geld aber nicht – was für manche ein böses Erwachen bedeutet.

Charleroi - Aus Versehen hat ein belgisches Stahlwerk 230 Mitarbeitern diesen Monat mit dem Gehalt jeweils rund 30 000 Euro zu viel überwiesen. Es handele sich um falsch zugewiesene Prämien, berichteten belgische Medien am Wochenende. Die Firma Thy-Marcinelle in Charleroi wolle das Geld - insgesamt rund sieben Millionen Euro - spätestens am Montag zurückfordern.

Ausgezahlt wurde der satte Bonus auch an Beschäftigte, die normalerweise nur um die 1600 Euro im Monat bekommen. „Ich weiß, dass diese Summe nicht uns gehört und deshalb habe ich sie nicht angerührt“, sagte ein nicht genannter Mitarbeiter dem Sender RTBF. „Doch waren einige meiner Kollegen weniger vorsichtig. Ich weiß von einem, der sogar zum Spielen im Casino war.“

Die Rechtslage in Belgien ist den Berichten zufolge eindeutig: Wer zu Unrecht Geld bekommt, ist verpflichtet, es sofort zurückzuerstatten.