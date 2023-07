1 Für Lastwagen ist Gronau gesperrt – eigentlich: Dennoch tauchen dort laut Anwohnern immer wieder welche auf. Foto: Ralf Poller/avant/i

Mit einer Verkehrslawine hat Vera Guhr nicht gerechnet, als die Sanierung der Landesstraße in ihrem Wohnort Gronau (Kreis Ludwigsburg) im März begann. Aber genau diese Situation ist eingetroffen. Täglich rollt so gut wie der gesamte Durchgangsverkehr vor ihrer Haustüre in der Mörikestraße vorbei – von 5 Uhr morgens bis spätabends. „Der Lärm ist unerträglich, und er ist tagtäglich pausenlos da.“ Die Controllerin verlegte ihren Homeoffice-Arbeitsplatz inzwischen auf die Rückseite des Hauses. Die Mieter seien sogar ganz ausgezogen.