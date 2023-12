Belästigung in der S2 in Bad Cannstatt: Unbekannter onaniert in der S-Bahn vor Jugendlichen

Belästigung in der S2 in Bad Cannstatt

1 Der Unbekannte stieg am Bahnhof in Bad Cannstatt ein. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein unbekannter Mann entblößt sich Mittwochnacht in der S-Bahn vor mehreren jugendlichen Fahrerinnen und beginnt zu onanieren. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der vergangenen Mittwochnacht vor mehreren Jugendlichen in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart-Bad Cannstatt entblößt und onaniert. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge stieg der Unbekannte zunächst gegen 23.40 Uhr am Bad Cannstatter Bahnhof in eine S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf ein.