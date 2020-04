1 In Benningen sind fünf Männer aneinandergeraten – die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Bahnhof in Benningen am Neckar sind fünf Männer aneinandergeraten. Drei Radfahrer wollten zwei Teenagern helfen, die wohl von einem Duo belästigt worden waren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Benningen am Neckar - Zwei 44-Jährige und ein 33 Jahre alter Radfahrer sind am Mittwoch in Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zwei Mädchen zur Hilfe geeilt und so in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilt, war das Trio um kurz nach 17 Uhr eingeschritten, weil zwei Männer offenbar eine 13- und eine 15-Jährige belästigt hatten. Die beiden Männer wurden handgreiflich.

Im Verlauf des Streits stieg einer von ihnen ins Gleisbett der S-Bahn und bewarf seine Kontrahenten mit Steinen. Der 33-Jährige und sein 44 Jahre alter Bekannter flüchteten in Richtung Rathaus, der zweite 44-Jährige versuchte in Richtung der Ludwigsburger Straße zu entkommen. Der 29-Jährige, der die Mädchen belästigt haben soll, verfolgte ihn. Es kam zu einem Gerangel. Dabei erlitten beide Männer leichte Verletzungen. Der 29-Jährige musste deshalb später ins Krankenhaus.

Sein bislang noch unbekannter Begleiter war beim Eintreffen der Polizei bereits in eine S-Bahn in Richtung Ludwigsburg eingestiegen und hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die insbesondere die Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und dem 44-Jährigen beobachtet haben, sich unter der Nummer 0 71 41 / 18 9 zu melden.