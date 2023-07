Mann fasst 27-Jährige an der Hüfte an

Die Polizei wartete am Bahnhof in Ludwigsburg auf den Mann.

Eine 27-Jährige saß in einem Zug in Richtung Ludwigsburg, als sich ein ihr Unbekannter zu ihr setzte. Kurz darauf fing der Mann an, sie gegen ihren Willen anzufassen.









Eine 27-Jährige ist am Samstagabend in einem Metropolexpress in Richtung Ludwigsburg von einem 37-Jährigen belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sich gegen 19.45 Uhr zu ihr in einen Vierersitz gesetzt und sie dann gegen ihren Willen an der Hüfte und der Schulter angefasst. Darüber hinaus hatte der Mann wohl auch einen Fahrkartenkontrolleur beschimpft – und ein gültiges Ticket hatte der 37-Jährige nämlich ebenfalls nicht dabei.