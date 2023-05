1 Jan Beng Oei kam Ende der 1950er-Jahre zum Studieren nach Deutschland – und blieb. Der aus Indonesien stammende Architekt hat zum Beispiel das Waiblinger Bürgerzentrum entworfen, das unverändert als „gute Stube der Stadt“ gilt. Foto: Gottfried Stoppel

Als junger Mann kam der 89-jährige Jan Beng Oei zum Studieren aus Indonesien nach Deutschland. Er hat im Remstal Wurzeln geschlagen – und so manches bekannte Gebäude geplant.









Die Liebe zur Architektur, die habe er wohl von seinem Großvater geerbt, vermutet Jan Beng Oei: „Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Opa, der ein Baugeschäft hatte.“ Das befand sich in der indonesischen Stadt Jakarta, wo Jan Beng Oei im Jahr 1933 geboren worden und mit drei Schwestern und zwei Brüdern aufgewachsen ist. Niemand konnte damals ahnen, dass er einmal im Remstal Wurzeln schlagen und in ganz Deutschland Häuser bauen würde, zum Beispiel das Bürgerzentrum in Waiblingen.