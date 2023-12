Bekämpfung von überhöhten Mieten: Was Stuttgart von Frankfurt lernen kann

1 Stuttgart (Bild) und Frankfurt gehören zu den fünf Städten mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland. Foto: imago/Westend61

Dass Wohnen in Stuttgart teuer ist, liegt auch daran, dass manche Vermieter mehr verlangen, als sie dürfen. Die Stadt unternimmt dagegen nur wenig – anders als in Frankfurt. Wie die dortige Stadtverwaltung überhöhte Mieten bekämpft.











Wohnen in Stuttgart ist bekanntlich teuer. Das liegt nicht nur daran, dass Wohnraum in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Mangelware ist, sondern auch daran, dass manche Vermieter mehr Miete verlangen, als sie dürfen. Wie viel Miete ein Vermieter verlangen darf, hängt von der ortsüblichen Vergleichsmiete ab. Also der Miete, die für einen vergleichbaren Wohnraum in der jeweiligen Gemeinde oder dem jeweiligen Bezirk üblich ist.