Beißattacke in Kernen: Hund verletzt 82-jährige Frau schwer

Beißattacke in Kernen

1 Bei dem Hund handelte es sich um einen Schäferhundmischling (Symbolbild). Foto: Frank Molter/dpa

Eine Seniorin in Kernen läuft über die Straße, um zu einem Bekannten zu gelangen, der dort mit seinem Hund spazieren geht. Der Mischling soll sie sofort attackiert haben, die 82-Jährige muss ins Krankenhaus.











Bei einem Hundeangriff in Kernen im Remstal ist am Donnerstagnachmittag eine 82 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 12 und 14 Uhr in der Beinsteiner Straße. Die Seniorin war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs gewesen. Laut Zeugenaussagen soll sie die Straßenseite gewechselt haben, um zu einem Bekannten zu gelangen, der dort mit einem Schäferhundmischling spazieren ging.