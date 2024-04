8 Seither ruht die Saentis in 210 Metern Tiefe. Foto: Schiffsbergeverein/Sammlung Uhlig

1933 galt das Dampfschiff Saentis als Schrott. Die Schweiz versenkte es auf dem Grund des Bodensees. Kommende Woche soll es in einer beispiellosen Aktion wieder gehoben werden – wenn alles gut geht.











Die vorerst letzte Fahrt der Saentis führt von Romanshorn hinaus zur Seemitte. Der Preis für Schrott liegt im Keller, und als Schrott betrachtet die Schweizerische Bundesbahn (SBB) als damalige Eigentümerin den Schaufelraddampfer. Die Entsorgung im See scheint die günstigste Variante zu sein. Also öffnen die Matrosen die Bodenventile und wechseln aufs Begleitschiff. Während der Dampfer über den Bug sinkt wie einst die Titanic, presst der zunehmende Wasserdruck noch einmal Ruß aus dem Schornstein. Der schwarze Schnaufer wirkt wie ein letztes Lebenszeichen an diesem 2. Mai 1933. Schließlich verschwindet auch die Schweizer Fahne, die tapfer am Heck flattert, in den Tiefen des Bodensees.