Beinahe-Zusammenstoß in Erdmannhausen: Lastwagen muss auf Bordstein ausweichen

1 Laut Polizei saß womöglich eine ältere Frau am Steuer des VWs. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Fahrschule war mit ihrem Lastwagen in Erdmannhausen unterwegs, als ihnen plötzlich ein VW auf ihrer Spur entgegenkam. Der Fahrschüler war zu einem Ausweichmanöver gezwungen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.











Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einer VW-Fahrerin, die am Montagnachmittag in Erdmannhausen den Lastwagen einer Fahrschule zum Ausweichen gezwungen hat. An dessen Steuer saß gerade ein 30-jähriger Fahrschüler, als ihm und seinem 52-jährigen Fahrlehrer gegen 16.15 Uhr in der Affalterbacher Straße kurz vor der Einmündung zur Piemonteser Straße ein VW Golf entgegenkam.