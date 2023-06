Bürgermeisterin in Beilstein

1 Seit April Rathauschefin in Beilstein: Barbara Schoenfeld Foto: Avanti/Ralf Poller

Auf Barbara Schoenfeld, die Bürgermeisterin von Beilstein, prasselt jede Menge Kritik ein. Hat das etwas mit dem Wahlkampf im vergangenen Jahr zu tun? Und was wird der Rathauschefin konkret vorgeworfen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beilstein - Das beschauliche Beilstein am Fuße der Löwensteiner Berge, kurz hinter der Kreisgrenze zwischen Ludwigsburg und Heilbronn sorgt eher selten für Schlagzeilen. Bei Familien sind die Flugshows der Falknerei beliebt, Weinkenner schätzen die Tropfen, die dort in Flaschen verkorkt werden. Im Schatten der LanghansBurg macht das Städtchen, wo sich Fachwerkhäuser aneinander reihen, den Eindruck, als sei die Welt noch in Ordnung.