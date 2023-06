1 Das rechte Gebäude wird ab Herbst komplett von der Volksbank belegt, das linke wird größtenteils vermietet. Foto: Uli Nagel

Bei der Einweihung des 70 Millionen Euro teuren Projekts im Neckarpark wird Vorstand Hans R. Zeisl verabschiedet.









Bad Cannstatt - Rund 70 Millionen Euro, so viel Geld hat die Volksbank Stuttgart eG noch nie zuvor in ihrer Historie in die Hand genommen, um in die Zukunft zu investieren. Genaugenommen in einen Neubau im Neckarpark, wo ab Herbst rund 400 Mitarbeiter samt Chef-Etage arbeiten werden. Doch für einen, der maßgeblich das Projekt auf die Schiene gebracht hatte, ist vorher Endstation. Denn der Vorstandsvorsitzende Hans R. Zeisl geht in den Ruhestand. Im Rahmen der offiziellen Einweihung des neuen Volksbank-Dienstleistungszentrums wurde der 65-Jährige am vergangenen Mittwoch feierlich verabschiedet.