1 Die Polizei hat im Bereich der Gemeinde Lenningen eine Leiche gefunden. (Archivbild von der Suche) Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Die Polizei hat am Donnerstag bei der Suche nach dem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Remshalden eine Leiche gefunden. Ob es sich um die Jugendliche handelt, dazu wollte sich ein Sprecher zunächst nicht äußern.















Bei einer groß angelegten Suchaktion nach einem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) haben Ermittler am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Oberlenningen ein lebloser Körper gefunden sei. „Jetzt untersuchen wir die genauen Todesumstände“, so der Sprecher. Es sei noch nicht klar, ob es sich bei der toten Person um die seit mehr als einer Woche vermisste Schülerin aus Remshalden handele.

Die Jugendliche wird seit mehr als einer Woche vermisst. Sie hatte am Dienstag, 24. Januar ihr Elternhaus verlassen. Die 16-Jährige fuhr jedoch nicht wie üblich zur Schule, sondern stieg laut den Ermittlern in einen Zug in Richtung Lenningen um. Danach verlor sich ihre Spur.

Anonymes Hinweissystem eingerichtet

Am Donnerstagvormittag hatte die Polizei ein anonymes Hinweissystem eingerichtet – in der Hoffnung, Tipps auf den Verbleib der Schülerin zu bekommen. Neben Hundertschaften, Hundeführern und Hubschraubern der Polizei hatten sich unter anderem das Rote Kreuz und die Bergwacht an der Suche in teils schwierigem Gelände beteiligt.