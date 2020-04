Motorradfahrer kracht beim Überholen in Lkw – schwer verletzt

1 Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein 49-jähriger Motorradfahrer will einen Porsche überholen, dabei kollidiert er mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der Biker wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Spiegelberg - Bei einem Überholmanöver auf einer Landstraße bei Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) ist ein 49-jähriger Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert und dabei schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Motorradfahrer am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 1117 von Siebersbach in Richtung Nassach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve wollte er einen vor ihm fahrenden 55 -jährigen Porsche-Fahrer überholen. Während des Überholvorganges bemerkte er den entgegenkommenden Lkw und wollte wieder nach rechts einscheren.

Der Motorradfahrer musste in eine Klinik geflogen werden

Dabei kollidierte er seitlich mit dem Porsche und wurde dabei in den Gegenverkehr abgewiesen. In der weiteren Folge kollidierte er mit dem entgegenkommenden Volvo-Lkw eines 32 -jährigen Mannes. Durch den Aufprall wird der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die L1117 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.