Bei Schiaparelli-Modenschau: Kurzer Pony! Zendaya mit neuer Frisur kaum zu erkennen

Zendaya (27) sorgt bei der Frühjahr/Sommer 2024 Show von Schiaparelli im Rahmen der Paris Fashion Week für Aufsehen. Die US-Schauspielerin zeigte sich am Place Vendôme mit einer neuen Frisur. Durch die dunkle Glatthaar-Perücke mit sehr kurzem Pony und langen seitlichen Strähnen war der "Spider Man"-Star in der französischen Hauptstadt erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Dramatische Schleppe

Aber auch die schwarze Kreation des italienischen Labels mit dem höchst ungewöhnlichen Schnitt hatte es in sich. Der überraschende Hingucker bei Zendayas dramatischem Look war eine schwanzähnliche Schleppe, die auf der Rückseite der Künstlerin weit nach hinten abstand. Dagegen wirkten der schwarze Seidenrock und das schwarze Rollkragen-Top mit den Knoten-Details an den Armen fast schon klassisch.

Neben Zendaya waren auch ihr Co-Star aus "Euphoria", Hunter Schafer (25), und die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (54) bei der Show anwesend.