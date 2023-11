Ein Auffahrunfall auf der Klosterwegbrücke sorgt am Freitagabend für eine Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Das ist bislang bekannt.

Nach einem schweren Unfall auf der Klosterwegbrücke ist die Autobahn A8 bei Remchingen (Enzkreis) in Fahrtrichtung Stuttgart momentan voll gesperrt. (Stand: 20.45 Uhr)

Wie die Pforzheimer Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, kam es gegen 20.15 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zu dem Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um einen Auffahrunfall handeln. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, die Polizei hat die Autobahn in diesem Bereich in Richtung Stuttgart voll gesperrt und versucht zurzeit, einen Seitenstreifen für den Verkehr freizugeben. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Informationen zum Unfallhergang sowie zu etwaigen Verletzten liegen momentan noch nicht vor.