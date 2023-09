1 Ein Mann wurde tot aus dem Mindelsee bei Radolfzell geborgen (Symbolbild). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Wilfried Wirth

Ein 69-Jähriger wird vermisst und schließlich tot aus dem Midelsee geborgen. Die Hintergründe seines Todes sind noch unklar.











Ein vermisster Schwimmer ist am Samstag tot im Mindelsee bei Radolfzell gefunden worden. Der 69 Jahre alte Mann war seit Mittwochabend vermisst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit einer Drohne hatten die Einsatzkräfte den See abgesucht, den Leichnam des Mannes entdeckt und diesen mit einem Boot der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Todesumstände des Schwimmers sind derzeit noch unklar.