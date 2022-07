Transporter mit Löwin an Bord hat Panne auf der A5

1 Die Löwin wurde aus der Ukraine gerettet. Foto: dpa/Einsatz-Report24

Ein Kleintransporter bleibt am Mittwoch auf der A5 bei Offenburg wegen einer Panne liegen. An Bord ist eine nicht alltägliche Fracht.















Auf der A5 bei Offenburg ist ein Kleintransporter am Mittwoch wegen einer Panne liegen geblieben. Soweit keine spektakuläre Meldung. Doch das Fahrzeug hatte eine Löwin an Bord, die aus der Ukraine gerettet wurde. Das teilte die Polizei mit.

Die Fahrerin des Tiertransportunternehmens war auf dem Weg nach Frankreich und konnte keinen heimischen Abschleppdienst erreichen. So kam schließlich ein deutscher Abschlepper und brachte das Fahrzeug in eine Werkstatt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach der Reparatur konnte die Frau die Fahrt fortsetzen. Die Löwin war in einer sicheren Box untergebracht. Nähere Informationen zur Herkunft des Tiers gab es vorerst nicht. Der Krieg in der Ukraine trifft auch Tiere, etwa in Zoos. Manchmal versuchen Freiwillige, sie zu retten.