1 Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand am Mercedes-Standort in Böblingen ausrücken. Foto: Feuerwehr Böblingen

Bei Mercedes in Böblingen in der Herrenberger Straße hat am Donnerstag ein Roboter Feuer gefangen. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.















Am frühen Donnerstagmorgen kam es kurz nach 4 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Herrenberger Straße in Böblingen. Die Feuerwehr Böblingen wurde durch den Alarm der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Laut Augenzeugen wurden die Einsatzkräfte zum dortigen Standort von Mercedes-Benz gerufen. Vor Ort habe sich einen Brand und eine Rauchentwicklung an einem Roboter im Untergeschoss herausgestellt.

Die Feuerwehr ging daraufhin mit zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden, weshalb sich die Brandausbreitung auf das genannte Objekt beschränkte, heißt es im Einsatzbericht. Eine Sprinkleranlage unterstützte die Löschmaßnahmen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden weitere Abluftöffnungen geschaffen sowie der betroffene Bereich mit Lüftern der Feuerwehr belüftet. Anschließend wurde das Objekt an den Betreiber übergeben.

Insgesamt 62 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz war die Feuerwehr Böblingen, die durch die Feuerwehr Holzgerlingen unterstützt wurde, mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften. Rettungsdienst und DRK-Ortsverein waren mit fünf Fahrzeugen und zehn Helfern vor Ort. Das Polizeirevier Böblingen entsendete einen Streifenwagen mit zwei Beamten. Der Einsatz konnte gegen 6.45 Uhr beendet werden.