1 Prinz Harry am dritten Tag der Invictus Games in Düsseldorf. Foto: imago/Political-Moments

Der polarisierende Prinz: In seiner Heimat stehen immer mehr Menschen Prinz Harry kritisch gegenüber. In Deutschland gewinnt er während seiner Auftritte bei den Invictus Games derweil viele Herzen.











Link kopiert



Am 9. September ist in Düsseldorf der Startschuss für die sechste Ausgabe der Invictus Games gefallen. Wie im Vorfeld versprochen, zeigt sich Initiator Prinz Harry (38) ausgesprochen präsent bei der Sportveranstaltung zugunsten kriegsversehrter Soldatinnen und Soldaten. Und nicht nur das: Am Montag (11. September) wohnte der Royal auf der Tribüne diversen Disziplinen bei, etwa den 200 -Meter-Wettläufen, und gab sich dabei nahbar und empathisch.