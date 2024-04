1 Die Feuerwehr bei Löscharbeiten an einem Rasthof in Gruibingen – dieser Brand behinderte den Verkehr nicht. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Gleich zwei Lkw-Brände um Stuttgart halten die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag auf Trab. Ein Brand führt zu einer zeitweisen Vollsperrung der A8, der andere behindert den Verkehr nicht.











Zwei Lkw-Brände auf der A8 um Stuttgart haben in der Nacht auf Freitag teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Lastwagen mit einer Fracht von 23 Tonnen Papier ist auf der Autobahn 8 bei Pforzheim in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen fing am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts an der Zugmaschine Feuer. Die Flammen breiteten sich auf den Anhänger aus. Die Fahrtrichtung Stuttgart war nach dem Vorfall stundenlang gesperrt, die Strecke wurde am frühen Freitagmorgen aber wieder freigegeben.