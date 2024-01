Bei Bluttat in Offenburg eingeschritten: Mutiger Vater bekommt Auszeichnung

1 Sabah Tamer Ayoub hielt bei dem Angriff in einer sonderpädagogischen Schule den mutmaßlichen Todesschützen fest. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Einsatz in höchster Gefahr: Ein Vater hat für seine Zivilcourage nach einer Bluttat in Offenburg die Rettungsmedaille des Landes erhalten. Sabah Tamer Ayoub habe Menschen aus Lebensgefahr gerettet, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntag in Offenburg (Ortenaukreis). Der 47-Jährige habe wie „ein Sonnenstrahl“ gehandelt.