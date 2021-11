Bei Ankunft am Stuttgarter Flughafen

Polizeibeamte kontrollieren am Flughafen Stuttgart einen 25-Jährigen, der aus Barcelona einreist. Dabei stellen sie fest, dass der Mann wegen Drogenhandels und schweren Raubes gesucht wird. Außerdem führt der 25-Jährige einen gefälschten Ausweis mit sich.















Stuttgart - Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Donnerstag am Stuttgarter Flughafen einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie schweren Raubes vorlag. Bei der Kontrolle des Mannes, der aus Barcelona eingereist war, entdeckten die Beamten außerdem einen offenbar gefälschten bulgarischen Ausweis.

Wie die Polizei meldet, soll der Mann im Zeitraum zwischen März und Juni vergangenen Jahres mehrere Kilogramm Marihuana und Kokain verkauft haben. Außerdem habe er einen mutmaßlichen Drogenabnehmer mit einem Teleskopschlagstock schwer verletzt, diesen mit einer Waffe bedroht und ihm Bargeld abgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Polizeibeamten bei dem Verdächtigen eine versteckte bulgarische ID-Karte mit abweichenden Personalien fest, wobei es sich um eine Fälschung handeln dürfte. Der Iraker wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in ein Gefängnis schickte.