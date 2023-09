(sb/spot) 21.09.2023 - 13:34 Uhr , aktualisiert am 21.09.2023 - 13:34 Uhr

So sexy zeigt sich Heidi Klum im TV

Bei "America's Got Talent"

1 Schulterfreies Metallic-Kleid und lange, knallrote Nägel: So sexy zeigte sich Heidi Klum bei "America's Got Talent". Foto: imago/MediaPunch

Heidi Klum sorgte für Staunen bei der TV-Show "America's Got Talent": Das Model erschien in einer hautengen, schulterfreien Metallic-Robe auf dem Red Carpet.











Sie ist seit Jahrzehnten im Model-Geschäft - und weiß immer noch, wie man sich perfekt in Szene setzt. Topmodel Heidi Klum (50) sorgte für Staunen und Blitzlichtgewitter bei der TV-Show "America's Got Talent": Die 50-Jährige erschien in einem hautengen, schulterfreien Metallic-Kleid auf dem roten Teppich. Dazu kombinierte sie gold-glitzernde High Heels, extra lange rot lackierte Fingernägel und Smokey Eyes. Ihre blonden Haare trug sie offen und glatt gestylt.