Beginn der Skisaison auf der Schwäbischen Alb: Ein Rentner trotzt mit seinem Lift dem Klimawandel

Der erste Schnee ist gefallen, und am Nordhang des Kriegsburrens bei Böhmenkirch läuft der Skilift Treffelhausen – wie seit 56 Jahren. Und Hubert Lang denkt nicht ans Aufhören, auch nicht mit 88 Jahren.











Als Hubert Lang das Fenster seines Kassenkabuffs nach oben schiebt, steht schon Rendy Janke davor und scharrt gewissermaßen mit dem Snowboard. Heute ist sein freier Tag. Am Morgen hat sich der 38-jährige Pflegedienstleiter noch in Schwäbisch Gmünd neue Boots gekauft, jetzt ist er derjenige, der die Wintersportsaison 2023/2024 am Skilift Treffelhausen bei Böhmenkirch (Kreis Göppingen) eröffnen darf. „Einer ist immer der Erste“, sagt Lang. Ein Ticket muss er gar nicht verkaufen. Am Ärmel von Jankes Skianzug baumelt noch eine 22er-Karte vom Vorjahr – Halt! – vom Vorvorjahr. Im vergangenen Jahr hat es Janke nämlich gar nicht geschafft. Da hätte er auch gleich am ersten Tag kommen müssen, weil der war gleichzeitig auch der letzte. Es gab schlicht keinen Schnee.