Beerdigungen in Ludwigsburg

1 Der Gemeinderat entscheidet diese Woche über höhere Friedhofsgebühren. Foto: Simon Granville

Die Friedhofsgebühren in Ludwigsburg steigen. Der Gemeinderat soll die Erhöhungen am Mittwoch beschließen. Er hat in mancher Hinsicht Bauchweh.









Ludwigsburg - „Es ist schon ein leidiges Thema, wie schwer das Sterben in Ludwigsburg ist. Das tut weh.“ Dieser Seufzer von Freie-Wähler-Stadtrat Andreas Rothacker war noch die wohlwollendere Wortmeldungs-Variante im Mobilitäts- und Umweltausschuss. „Keiner soll sich seine Beerdigung vom Mund absparen müssen, wir wollen im Vergleich mit anderen Städten nicht an der Spitze stehen“, kommentierte Christine Knoß (Grüne), und Klaus Herrmann (CDU) wetterte: „Wir üben klare Kritik an der Verwaltung. Wir müssen endlich mal zu einem Ergebnis kommen. Wir haben wegen der Verzögerungen schon jetzt 300 000 Euro nicht eingenommen!“ Thema waren – wieder einmal – die künftig teureren Friedhofsgebühren.