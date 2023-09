1 Sportdirektor Rudi Völler vertraut nicht mehr auf Hansi Flick als Bundestrainer. Foto: dpa/Arne Dedert

Der deutsche Fußball liegt am Boden. Schon wieder. Für Bundestrainer Hansi Flick war das 1:4 gegen Japan eine Niederlage zu viel. Richten soll es erst einmal ein Trio um Rudi Völler.











DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht den Rauswurf von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick als zwingende Konsequenz der sportlichen Misere. „Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen“, sagte Völler am Sonntag. Der Deutsche Fußball-Bund habe nach dem 1:4 gegen Japan am Samstag „verantwortlich handeln“ müssen. Flick habe sich zwar in den vergangenen Monaten „aufgerieben“, aber die Wende zum Positiven nicht geschafft.