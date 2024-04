1 Ein Wildschwein sorgte für Unruhe in Bayern. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Ronald Wittek

Ein Wildschwein verirrt sich in ein Restaurant – und richtet dort großes Chaos an. Das panische Tier rannte einen 64-Jährigen um, der dabei verletzt wurde.











Link kopiert



Ein Wildschwein hat in einem Restaurant im Landkreis Kronach einen Gast umgerannt, Mobiliar beschädigt und Blut hinterlassen. Das Tier sei am Sonntag in den Wintergarten geraten und habe sich dort an einer beschädigten Glasfront verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Das panische Tier rannte anschließend einen 64-Jährigen um, der dabei leicht verletzt wurde.