Bayer 04 Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart So will der VfB in Leverkusen spielen

Von red 23. November 2018 - 11:18 Uhr

Der VfB tritt am Abend bei Bayer 04 Leverkusen an. Lesen Sie hier, wie Markus Weinzierl nach den Informationen unserer Redaktion aufstellt und spielen lassen will.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Leverkusener Offensivwucht im Keim ersticken – so lautet das Hauptaugenmerk von VfB-Trainer Markus Weinzierl mit Blick auf das Gastspiel in der Bayarena (20.30 Uhr). Besondere Bedeutung kommt dabei Santiago Ascacibar zu. Der argentinische Nationalspieler flog am Donnerstag aus seiner Heimat im Rheinland ein, wo er auf den VfB-Tross traf. Sollte der 21-Jährige nicht vor Müdigkeit im Stehen einschlafen, wird Weinzierl nicht umhinkommen, Ascacibar im defensiven Mittelfeld einer 4-2-3-1-Formation aufzubieten.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Alles Wissenswerte zum Spiel

Am Freitag wird sich auch entscheiden, ob Timo Baumgartl rechtzeitig fit wird. Den U-21-Nationalspieler plagt ein Magen-Darm-Virus. Zeigt sich Baumgartl einsatzfähig, wird der VfB-Coach auf dieselbe Abwehrformation setzen wie in Nürnberg. Also mit Marc Oliver Kempf als Linksverteidiger. Bei einem Ausfall Baumgartls wäre Kempf die erste Alternative im Abwehrzentrum.

Wie der VfB nach Informationen unserer Redaktion im Detail spielen will, sehen Sie in der Bildergalerie. Das Spiel gibt es ab 20.30 Uhr hier im Liveticker.