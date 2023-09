1 Die Gebäude des Technologiecampus von IBM sind schon weit gediehen. Foto: /Stefanie Schlecht

Noch immer ruht die Baustelle des Computerriesen in Ehningen. Eine Einigung zwischen Investoren, dem Bauträger und den Handwerkern ist noch nicht in Sicht.











In nächster Zeit braucht das alte IBM Labor in Böblingen die Koffer nicht zu packen. Seit August ruhen auf dem neuen IBM Hauptsitz in Ehningen die Arbeiten. Der Bauträger, die Delevopment Partner aus Düsseldorf, und ihre Tochterfirma die Projektentwicklung Technologiecampus Stuttgart gingen mitten in den Bauarbeiten in die Insolvenz.