Stuttgart wird umgebaut. An vielen Ecken und Enden drehen sich die Baukräne und graben sich Bagger in die Tiefe. Wir geben einen Überblick.















Die Stadt zwischen Wald und Reben ist derzeit eher eine zwischen Bagger und Kränen. In Stuttgart wird viel gebaut – für den Geschmack der Einwohner wohl sogar etwas zuviel. Bei der Bürgerumfrage 2019 nach den größte Problemen in der Stadt befragt, nannten die Stuttgarterinnen und Stuttgarter das rege Baugeschehen an vierter Stelle nach zu hohen Mieten, einem mangelhaften Wohnungsangebot und zu viel Verkehr.

Abseits der bekannten Großbaustellen

Wer in der Stadt unterwegs ist, kann kaum übersehen, dass die Stadt derzeit einem massiven baulichen Wandel unterworfen ist. Und da muss man noch gar nicht die Dauerbrenner Stuttgart 21, Leuze-Knoten oder das Cannstatter Güterbahnhofsareal nennen, auf dem das Quartier Neckarpark entstehen soll. Auch an vielen anderen Stellen in der Stadt wird Altes abgerissen und Neues entsteht. In unserer Bildergalerie haben wir einige Vorhaben exemplarisch herausgegriffen.