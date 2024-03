In den kommenden Tagen müssen Autofahrer, die auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs sind, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Gut 200 Meter nach dem Pragsattel steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Der Grund für die Fahrbahnsperrung ist eine umfangreiche Kanalsanierung im Auftrag des Tiefbauamts. „Die eigentlichen Arbeiten finden auf der angrenzenden Grünfläche statt“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Da für die zum Teil großen Arbeitsgeräte jedoch auf dem Areal nicht genügend Platz zur Verfügung steht, muss die Stadt notgedrungen auf den Straßenraum ausweichen.

Arbeiten außerhalb der Stoßzeiten

Die Kanalsanierung begann am Mittwoch und dauert dauert voraussichtlich bis zum Freitag, 22. März. Allerdings ist die Beschränkung auf nur eine Fahrbahn nicht durchgehend. „Aufgrund der verkehrlich sensiblen Lage der Arbeitsstelle wurde die Arbeitszeit von Montag bis Donnerstag auf 10 bis 14 Uhr und am Freitag auf 10 bis 12 Uhr reduziert“, sagt der Stadtsprecher. Sie liege dadurch außerhalb der Hauptverkehrszeiten, sodass sich die Staus in Grenzen halten werden.

Bereits im vergangenen Jahr mussten auf der viel befahrenen Heilbronner Straße Fahrbahnen gesperrt werden. Der Grund war damals die umfangreiche Sanierung der Löwentorbrücke.