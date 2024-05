Baustellen in Stuttgart

1 Noch bis zum 7. Juni muss in der Rotenwaldstraße eine Fahrbahnseite gesperrt werden. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Neben der Sperrung am Botnanger Sattel wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es bis Anfang Juni auch auf der Umleitungsstrecke in der Rotenwaldstraße zu massiven Verkehrsbehinderungen – zum Ärger vieler Autofahrer.











Link kopiert



Noch bis Ende Juli ist die Botnanger Straße zwischen der Lindpaintner- und Geißeichstraße für den Verkehr gesperrt. Nach einem Wasserrohrbruch will die Netze BW die vorhandenen Leitungen in dem wichtigen Verbindungsweg zwischen Botnang und dem Stuttgarter Westen großflächig sanieren. Auf einer Länge von 250 Metern werden die zwischen 18,5 und 20 Zentimeter dicken Rohre ausgetauscht. Ab 24. Mai beginnt der zweite Bauabschnitt an der Kreuzung Geißeichstraße/Botnanger Straße. Daher soll die Sperrung laut dem Versorgungsunternehmen noch bis zum 26. Juli andauern.