Die Rotenwaldstraße in Stuttgart-West, die hoch zum Birkenkopf führt, besteht aus mehreren Brückenbauwerken, sogenannte Hangbrücken. Für deren Überwachung und Instandsetzung zeichnet jedoch nicht die Stadt, sondern das Land verantwortlich. Im vergangenen Jahr hat das zuständige Ministerium verlauten lassen, dass der Zustand dieser Brücken als „nicht ausreichend“ eingestuft wurde, und deshalb Ersatzneubauten und Sanierung geplant seien.

Straße stadtauswärts befahrbar

In der vergangenen Woche gab es erste Erkundungen für die Sanierung der Hangbrücke an der Kreuzung Rotenwaldstraße/Geißeichstraße am Fuße des Birkenkopfs. Dabei stellten die Experten eine Hangrutschung fest. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rotenwaldstraße stadteinwärts in Richtung Westbahnhof und Innenstadt umgehend voll gesperrt. Stadtauswärts ist sie weiterhin befahrbar.

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Geißeichstraße und den Kräherwald. Die SSB-Busse werden ebenfalls umgeleitet. Die Bauarbeiten zur Hangsicherung haben bereits begonnen, sie dauern voraussichtlich bis Sonntag, 7. April.