11 Sobald sich eine Stadtbahn der Baustelle Uff-Kirchhof nähert, bläst Daniel Off in sein Horn – im Minutentakt. Foto: Uli Nagel

Unter laufendem Stadtbahnbetrieb wird der Hochbahnsteig in Bad Cannstatt um 35 Meter verlängert. Insgesamt muss die Stuttgarter Straßenbahnen AG bis Ende 2026 zwölf Haltestellen zwischen Heslach und Fellbach ausbauen. Ein Besuch auf der Baustelle Uff-Kirchhof.









Dienstag, 9 Uhr. Auf der Baustelle am Uff-Kirchhof ist mächtig viel los. Mitarbeiter der Firma Jörger tauschen mit schwerem Gerät einen Leitungsmasten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) aus und nur wenige Meter entfernt sind in knapp drei Metern Tiefe Kanalbauer am Werk. Während auf der stadtauswärtigen Seite der Waiblinger Straße an dem Stromkasten neben der Fußgängerampel ein Elektriker zwischen den vielen Kabeln den Überblick bewahren muss, sind drei Bauarbeiter damit beschäftigt, den neuen Belag auf dem Hochbahnsteig stadteinwärts einzubauen.