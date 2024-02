Baustelle in Stuttgart-Degerloch: Königsträßle wird gesperrt – gleich zweimal

Das Königsträße, das Degerloch und Birkach verbindet, wird vom 12. Februar an für rund acht Wochen voll gesperrt. Grund hierfür ist, dass eine Gas-Hochdruckleitung erneuert werden muss. Das teilte Netze BW mit. Gearbeitet wird hierfür auf einer Strecke von rund 200 Metern zwischen Kallenbergweg und Mörikeweg auf Höhe Haus des Waldes. Die direkte Durchfahrt zwischen Schönberg und Degerloch wird bis voraussichtlich 5. April nicht möglich sein. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Nach Abschluss der Arbeiten kommt die nächste Sperrung

Laut Netzbetreiber sind aus Richtung Degerloch alle Sportanlagen erreichbar. Anders könnte es aussehen, wenn von April an – also nach Abschluss der bevorstehenden Leitungssanierung – der Straßenbelag in dem Bereich des Königsträßles neu aufgetragen wird, wo bereits vor zwei Jahren die Leitung erneuert worden war. Es geht um den Abschnitt zwischen Georgiiweg und Kickers-Gelände. Was das konkret für den Zugang zum ADM-Sportpark bedeutet, in dem die Stuttgarter Kickers trainieren, kann der Netzbetreiber allerdings noch nicht sagen. Der genau Zeitplan werde noch abgestimmt, die betroffenen Anlieger informiert.

Das Königsträßle und wer darauf wie schnell fahren darf, ist in den letzten Jahren zum regelrechten Politikum geworden. Weil auf der schmalen Straße reichlich Schleichverkehr unterwegs ist, der die Verbindung zwischen Degerloch und Birkach als Abkürzung Richtung Innenstadt oder Filder missbraucht, steht die Forderung im Raum, eine reine Fahrradstraße daraus zu machen. Eine weitere Option besteht darin, die Zufahrt zum Königsträßle zu beschränken und nur Anwohnern zu erlauben. Eine finale Entscheidung hierzu gibt es noch nicht.