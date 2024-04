Baustelle in Kornwestheim

1 2014 luden die Eisenbahn-Enthusiasten von der GES zu einem Tag der offenen Tür unweit der Großen Pflugfelder Brücke ein. Deren Abriss und Neubau besiegeln nun wohl auch den finalen Abschied des Vereins aus Kornwestheim. Foto: /Julius Haager

Der Verein, der den Feurigen Elias betreibt, bricht seine Zelte in Kornwestheim ab. Grund sind die anstehenden Bauarbeiten an der Großen Pflugfelder Brücke und ein neues Domizil in Weissach. Damit endet bald eine rund 30-jährige Geschichte.











Link kopiert



Seit 1996 tüfteln, reparieren und verschönern die Eisenbahn-Enthusiasten des Vereins Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart (GES) in Kornwestheim nördlich der Großen Pflugfelder Brücke ihre historischen Züge. Nun neigt sich die Zeit in der Eisenbahnstadt aber wohl dem Ende entgegen – schneller als erwartet. Grund ist der anstehende Abriss der Brücke und der anschließende Neubau. Die alte 190 Meter lange Stahlbrücke wird zunächst abgebaut und anschließend durch eine neue Betonbrücke ersetzt. Die Brücke überquert 16 Gleise, die Bauarbeiten sollen während des laufenden Güterbahnbetriebs durchgeführt werden. Aber nicht alle Gleise in dem Areal können wohl auch weiterhin genutzt werden.