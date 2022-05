1 Kräfte der Feuerwehr Kornwestheim löschten das Feuer. Foto: Feuerwehr Kornwestheim

Die Rauchwolken waren weithin zu sehen: An der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord der B 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg hat am Montag gegen 15 Uhr ein Lastwagen Feuer gefangen. Das Führerhäuschen geriet beim Beladen auf dem Areal der dortigen Baustelle – die Gumpenbachbrücke wird hier neu gebaut – in Brand. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war die Fahrbahn nicht betroffen. Die Kornwestheimer Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort.