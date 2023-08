1 Der Engelbergtunnel: Erst komplett gesperrt, dann Start in die vierte Bauphase der Sanierung. Foto: Simon Granville (Archiv)

Der Engelbergtunnel wird in der Nacht von Samstag, 2., auf Sonntag, 3. September, für einige Stunden komplett gesperrt. Für neue Softwarekomponenten sind Funktions- und Sicherheitstests nötig. So geht auf der A 81 von 22 bis 8 Uhr in beide Richtungen gar nichts. Wie die Autobahn GmbH betont, habe man die Arbeiten bewusst in die Nacht gelegt, um den Verkehr möglichst wenig zu beinträchtigen.