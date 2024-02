Bauprojekt Stuttgart 21: Darum liegen derzeit Stahlplatten auf der Baustelle aus

1 Die Stahlplatten beschweren das Dach der Bahnhofshalle. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf dem Dach der zukünftigen, unterirdischen Bahnhofshalle legt die Bahn Dutzende große Stahlplatten aus. Sie liegen bewusst nur in einem bestimmten Bereich. Nur so können weitere Gleise im Inneren der Halle verlegt werden.











Link kopiert



Wer in den vergangenen Tagen an der Großbaustelle von Stuttgart 21 vorbeigelaufen ist, dem könnten Dutzende Stahlplatten auf dem Dach der zukünftigen, unterirdischen Bahnhofshalle aufgefallen sein. In Reihen angeordnet liegen sie allerdings nur im nordwestlichen Bereich der Baustelle, neben der Landesbank. Das hat einen Grund.