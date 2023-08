1 Dieses triste Bild gehört bald der Vergangenheit an. Die 15 Meter tiefe Baugrube von Bosch in der Leonberger Innenstadt wird mit Erde verfüllt. Foto: Simon Granville

Das hässliche Loch mitten in der Leonberger Innenstadt wird mit der Erde gefüllt, die am Robert-Bosch-Krankenhaus ausgegraben wird.









In der Leonberger Poststraße dürften in den kommenden Woche verstärkt schwere Lastwagen vorfahren. Ihre Ladung: jede Menge Erde. Die Bestimmung der Fracht: die große Baugrube gegenüber des Neubaus der Firma Bosch. Das große Loch, 15 Meter tief, das in seinen Dimensionen an den Braunenkohletageabbau in der Lausitz oder bei Garzweiler westlich von Köln erinnert, wird wieder komplett zugeschüttet. Gebaut wir dort erst einmal nicht.