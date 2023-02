Junge in Tresor eingesperrt: Feuerwehr rückt an

1 Die Feuerwehr musste den eingeschlossenen Jungen befreien. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kinder machen sich in einem Baumarkt in Weinstadt einen Spaß daraus, sich gegenseitig in einen Waffenschrank zu sperren. Doch plötzlich lässt sich der Tresor nicht mehr öffnen.















Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis): Einige Kinder hatten sich am Mittwochnachmittag in einem Baumarkt in der Kalkofenstraße im Spiel gegenseitig in einen Waffenschrank eingesperrt. Immer wieder ging dies offenbar gut. Doch als sich ein zehnjähriger Junge darin einsperren ließ, konnte der Waffenschrank aus ungeklärten Gründen nicht mehr geöffnet werden.

Nachdem sich die Tür auch nicht mit dem Master-Code öffnen ließ, wurde die örtliche Feuerwehr hinzugezogen. Diese rückten mit schwerem Gerät an und öffneten den Tresor. Der Junge blieb unversehrt. Der Schaden am Schrank beläuft sich auf 2500 Euro.