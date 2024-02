Bauernproteste in Biberach gegen Grüne: Polizei setzt Pfefferspray ein

Bauernproteste in Biberach gegen Grüne

Foto: dpa/David Nau

Der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach wird von Bauernprotesten begleitet. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall, der zum Einsatz von Pfefferspray führt.











Bei den Protesten im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach ist es am Mittwochvormittag zu einem Zwischenfall gekommen. Laut einem dpa-Reporter setzte die Polizei Pfefferspray gegen Demonstrierende ein, um den Weg für zwei Fahrzeuge freizuräumen. Die beiden Fahrzeuge fuhren danach von der Stadthalle weg. An einem Fahrzeug war eine Scheibe eingeschlagen.