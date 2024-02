Landwirte blockierten im Rahmen der Bauernproteste mehrere größere Logistikzentren von großen Lebensmittelkonzernen. Eine dreistellige Zahl an Traktoren war vor Ort.

Landwirte haben in verschiedenen Regionen mindestens vier Logistikzentren von Discountern und einer Supermarktkette blockiert. Bei der größten Protestaktion vor einem Zentrallager in Mockmühl (Landkreis Heilbronn) seien schätzungsweise bis zu 120 Traktoren beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Über mehrere Stunden blockierten einige der Traktoren die Zufahrt zum Logistikgelände in der Nacht auf Donnerstag. Lieferanten konnten weder Ware bringen noch abholen, hieß es. Laut Polizei verlief der Protest ruhig und ohne Zwischenfälle. Gegen 3 Uhr verließen die Bauern auf Bitte der Polizei den Ort.

Lesen Sie auch

In Hüfingen und Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) beteiligten sich Landwirte mit jeweils acht Fahrzeugen an Protestaktionen. In Donaueschingen sollen 20 Traktoren die Zufahrt für Lieferanten blockiert haben.