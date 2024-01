Bei den Bauernprotesten kommt es am Mittwoch in Böblingen gleich zu Beginn zu einem Zwischenfall.

Zu einem ersten Zwischenfall kam es bereits kurz nachdem die angekündigte Protestaktion in Böblingen gegen 12 Uhr gestartet war. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 20-jährige Traktorfahrerin entgegen eines behördlichen Verbots zur Kongresshalle in Böblingen abbiegen wollen. Sie wurde auf das Verbot aufmerksam gemacht und erhielt die Weisung eines Polizeibeamten, nicht weiter zu fahren.

Dieser Weisung widersetzte sich die junge Frau, fuhr mit ihrem Traktor auf den Polizeibeamten zu und schob diesen in Schrittgeschwindigkeit einige Meter vor sich her. Erst nachdem ein Streifenwagen vor ihr positioniert wurde, stoppte die 20-Jährige. Gegen ihre anschließende Festnahme leistete sie Widerstand. Die Traktorfahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weist die Versammlungsteilnehmenden noch mal darauf hin, die bestehenden Auflagen einzuhalten und insbesondere auch den Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten. Verstöße werden konsequent verfolgt und zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei mit.